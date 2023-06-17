مجموعة قوات "جنوب" تصد هجمات أوكرانية على 3 اتجاهات

قال فاديم أستافييف رئيس المركز الصحفي لمجموعة "جنوب" إن وحدات هذه المجموعة تصدت لمحاولات اقتحام أوكرانية عند رازدولوفكا وفيسيل وياكوفليفكا وبيرخوفكا وياغودنوي في منطقة أرتيوموفسك.

وأضاف: "تمكنت وحدات مجموعة جنوب من التصدي بنجاح لكل هجمات مجموعات الاقتحام الأوكرانية في الاتجاهات المذكورة أعلاه".

وتابع أستافييف القول: "قصف الطيران الحربي التابع لمجموعة القوات هذه، بالقنابل والصواريخ، معاقل العدو ونقاط تجمع أسلحته ومعداته العسكرية في اتجاهات سوليدارو – أرتيموفسكي، وأليكساندر- كالينوفسكي، وأفديفسكي".

ووفقا له، دكت مدفعية الجيش الروسي ودمرت مدفع هاوتزر ذاتي الدفع 122 مم من طراز "غفوزديكا" في منطقة زفانوفكا، وكذلك تجمع لمدافع هاون معادية في مواقع بالقرب من بريدتشينو ومارينكا.

المصدر: نوفوستي