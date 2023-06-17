اتهامات لبايدن بمحاولة لمس ثدي ممثلة أمريكية شهيرة.. فيديو

اتهم مستخدمو منصة "تويتر" الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمحاولة لمس ثدي الممثلة الأمريكية الشهيرة إيفا لونغوريا.

وحقق فيديو مشاهدات كبيرة على الإنترنت، يظهر كيف عانق الرئيس الأمريكي لونغوريا بعد خطاب ألقاه في البيت الأبيض. ورأى العديد من المستخدمين في ذلك محاولة منه للمس ثدي الممثلة.

وكتبت الناشطة كاترينا بيرسون: "يا له من شيء مثير للاشمئزاز! العديد من النساء على دراية بما شعرت به إيفا لونغوريا في تلك اللحظة. من الواضح أنها كانت غير مرتاحة لوضعه يديه على جسدها".

وأيد هذا التعليق مستخدم آخر قائلا: "انتبهوا إلى مدى قرب يديه من صدرها. إنه مريب".

وتساءل آخر: "هل سمعت من قبل عن مصافحة اليد يا جو؟".

المصدر: نوفوستي