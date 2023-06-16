امرأة متحولة جنسيا تعتذر للأمريكيين على تعرية صدرها بعد حفل بالبيت الأبيض نظمه بايدن

قدمت المتحولة جنسيا، روز مونتويا، التي كشفت عن ثدييها أمام البيت الأبيض بعد حفل تكريم للمثليين أقامه الرئيس جو بايدن في 10 يونيو، اعتذارها للأمريكيين على فعلتها الخادشة للحياء هذه.

وقالت مونتويا في مقطع فيديو نشر على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أريد أن أتوقف لحظة للاعتذار عن تأثير أفعالي. لم أقصد أبدا خلق موقف قد يؤدي إلى إلحاق الأذى بي أو بأشخاص آخرين".

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في وقت سابق، انتشرت مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها العديد من المثليين عراة الصدر في حديقة البيت الأبيض بعد حديثهم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أنه لن يتم استدعاء هؤلاء الأشخاص بعد الآن إلى مقر إقامة الرئيس الأمريكي.

المصدر: نوفوستي