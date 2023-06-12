 
مباشر

سخرية وضجة في مواقع التواصل عقب رفع علم المثليين على البيت الأبيض (صور+ فيديوهات)

مجتمع

سخرية وضجة في مواقع التواصل عقب رفع علم المثليين على البيت الأبيض (صور+ فيديوهات)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vhnd

أثارت صور وفيديوهات تزيين البيت الأبيض بعلم المثليين بمناسبة ما يسمى "شهر الفخر"، سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبيت الأبيض، حيث رفع عليه علمان أمريكيان، يتوسطهما علم للمثليين، فيما علقوا بسخرية على دعم الرئيس الأمريكي وواشنطن للمثليين.

وقال أحدهم معلقا: "قالوا الرئيس الأمريكي عمل شعار المثليين على جدار البيت الأبيض..إيش نعمل قدها دولة المخانيث في كل مكان".

وأضاف آخر: "القصر الرئاسي الأمريكي (البيت الأبيض) يتحول إلى معسكر المثليين كجزء من حدث "شهر الفخر" للرئيس بايدن. البيت الأسود".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا