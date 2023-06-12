سخرية وضجة في مواقع التواصل عقب رفع علم المثليين على البيت الأبيض (صور+ فيديوهات)
أثارت صور وفيديوهات تزيين البيت الأبيض بعلم المثليين بمناسبة ما يسمى "شهر الفخر"، سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبيت الأبيض، حيث رفع عليه علمان أمريكيان، يتوسطهما علم للمثليين، فيما علقوا بسخرية على دعم الرئيس الأمريكي وواشنطن للمثليين.
وقال أحدهم معلقا: "قالوا الرئيس الأمريكي عمل شعار المثليين على جدار البيت الأبيض..إيش نعمل قدها دولة المخانيث في كل مكان".
قالوا الرئيس الأمريكي— وزير المعاشات (@PensionsMinist2) June 12, 2023
عمل شعار المثليين
على جدار البيت الابيض
ايش نعمل
قدها دولة المخــــانيــــــــث في كل مكان 😂 pic.twitter.com/rEQkVeG3Ld
وأضاف آخر: "القصر الرئاسي الأمريكي (البيت الأبيض) يتحول إلى معسكر المثليين كجزء من حدث "شهر الفخر" للرئيس بايدن. البيت الأسود".
🔴 القصر الرئاسي الأمريكي (البيت الأبيض) يتحول إلى معسكر المثليين كجزء من حدث "شهر الفخر" للرئيس بايدن.— الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) June 11, 2023
البيت الأسود... pic.twitter.com/DEjmRtgGTg
نهايتهم على يديهم— Ahmad (@iiAhmad2) June 11, 2023
أرأيتم خزي أعظم من هذا ؟— فهد الدوسري (@FahdAldwosry) June 11, 2023
البيت الابيض يتزين بعلم المثليين وبايدن يصرح بأن أمريكا أمة مثلية ‼️
إن الامة اليوم أحوج ما تكون للملمة صفوفها لمواجهة الأخطار والثقافات اللغير سوية والمنحطة ، علينا أن نصرخ بالموت لأمريكا الموت للسياسات المنحطة الموت للتوجهات اللغير اخلاقية https://t.co/2fiffy1lnm
البيت الأبيض والكنجرس تتزين بأعلام الشواذ المثليين— ابوعبدالرحمن (@ab8abdulrahman) June 11, 2023
والعجوز الشاذ بايدن يغرد مفتخراً
يقول:اليوم بيت الشعب يعني البيت الأبيض يرسل رسالة واضحة لأمريكا وللعالم أمريكا
أمة مثلية عليهم مايستحقون من الله. pic.twitter.com/CgsV4X7ArH
المصدر: RT