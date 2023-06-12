سخرية وضجة في مواقع التواصل عقب رفع علم المثليين على البيت الأبيض (صور+ فيديوهات)

أثارت صور وفيديوهات تزيين البيت الأبيض بعلم المثليين بمناسبة ما يسمى "شهر الفخر"، سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبيت الأبيض، حيث رفع عليه علمان أمريكيان، يتوسطهما علم للمثليين، فيما علقوا بسخرية على دعم الرئيس الأمريكي وواشنطن للمثليين.

وقال أحدهم معلقا: "قالوا الرئيس الأمريكي عمل شعار المثليين على جدار البيت الأبيض..إيش نعمل قدها دولة المخانيث في كل مكان".

قالوا الرئيس الأمريكي

عمل شعار المثليين

على جدار البيت الابيض

ايش نعمل

قدها دولة المخــــانيــــــــث في كل مكان 😂 pic.twitter.com/rEQkVeG3Ld — وزير المعاشات (@PensionsMinist2) June 12, 2023

وأضاف آخر: "القصر الرئاسي الأمريكي (البيت الأبيض) يتحول إلى معسكر المثليين كجزء من حدث "شهر الفخر" للرئيس بايدن. البيت الأسود".

🔴 القصر الرئاسي الأمريكي (البيت الأبيض) يتحول إلى معسكر المثليين كجزء من حدث "شهر الفخر" للرئيس بايدن.



البيت الأسود... pic.twitter.com/DEjmRtgGTg — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) June 11, 2023

نهايتهم على يديهم — Ahmad (@iiAhmad2) June 11, 2023

أرأيتم خزي أعظم من هذا ؟

البيت الابيض يتزين بعلم المثليين وبايدن يصرح بأن أمريكا أمة مثلية ‼️

إن الامة اليوم أحوج ما تكون للملمة صفوفها لمواجهة الأخطار والثقافات اللغير سوية والمنحطة ، علينا أن نصرخ بالموت لأمريكا الموت للسياسات المنحطة الموت للتوجهات اللغير اخلاقية https://t.co/2fiffy1lnm — فهد الدوسري (@FahdAldwosry) June 11, 2023

البيت الأبيض والكنجرس تتزين بأعلام الشواذ المثليين

والعجوز الشاذ بايدن يغرد مفتخراً

يقول:اليوم بيت الشعب يعني البيت الأبيض يرسل رسالة واضحة لأمريكا وللعالم أمريكا

أمة مثلية عليهم مايستحقون من الله. pic.twitter.com/CgsV4X7ArH — ابوعبدالرحمن (@ab8abdulrahman) June 11, 2023

المصدر: RT