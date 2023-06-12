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الحوثيون يطلقون "هاشتاغ" بخصوص رفع علم المثليين على البيت الأبيض

مجتمع

الحوثيون يطلقون
AFP
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دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي، "أحرار العالم"، إلى نشر تغريدات تحت "هاشتاغ": "أمريكا تقود الشذوذ"، عقب رفع علم المثليين على البيت الأبيض.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب محمد علي الحوثي: "يا أحرار العالم بعد رفع امريكا علم المثليين على البيت الأبيض افضحوها على هذا الهاشتاغ ..أمريكا تقود الشذوذ".

وأضاف الحوثي في تغريدة أخرى: "أمريكا تكسو بيتها الأبيض بألوان المثلية..إنها تروج للرذيلة..#أمريكا_تقود_الشذوذ".

المصدر: RT

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