الحوثيون يطلقون "هاشتاغ" بخصوص رفع علم المثليين على البيت الأبيض

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي، "أحرار العالم"، إلى نشر تغريدات تحت "هاشتاغ": "أمريكا تقود الشذوذ"، عقب رفع علم المثليين على البيت الأبيض.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب محمد علي الحوثي: "يا أحرار العالم بعد رفع امريكا علم المثليين على البيت الأبيض افضحوها على هذا الهاشتاغ ..أمريكا تقود الشذوذ".

يا احرار العالم بعدرفع امريكا علم المثليين على البيت الأبيض افضحوها على هذا الهاشتاق #امريكا_تقود_الشذوذ — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 12, 2023

وأضاف الحوثي في تغريدة أخرى: "أمريكا تكسو بيتها الأبيض بألوان المثلية..إنها تروج للرذيلة..#أمريكا_تقود_الشذوذ".

امريكا تكسو بيتها الابيض بالوان المثلية

انها تروج للرذيلة#امريكا_تقود_الشذوذ — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 12, 2023

المصدر: RT