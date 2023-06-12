ينتهك قانون العلم الأمريكي..البيت الأبيض يرفع علم المثليين وسط علمين ونشطاء يعترضون (صور + فيديو)

تتلقى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ردود فعل قوية عبر الإنترنت خلال عرض شهر فخر المثليين بالبيت الأبيض يوم الأحد، حيث أكد العديد من رواد "تويتر" أنه ينتهك قانون العلم الأمريكي.

واحتفل بايدن بمجتمع المثليين يوم السبت، وكشف عن مجموعة من الأعلام المعلقة من البيت الأبيض في مواجهة الحديقة الجنوبية، حيث اشتمل العرض على علم فخر بألوان قوس قزح يحيط به علمان أمريكيان.

وجادل نشطاء في موقع "تويتر" بأن العرض ينتهك قسما من قانون العلم الأمريكي يفرض أن يكون العلم الأمريكي في وسط أي عرض يضم العديد من الأعلام أو الشعارات الوطنية.

وكتب رئيس منظمة "Judicial Watch" الحقوقية توم فيتون: "من أجل دفع أجندة المتحولين جنسيا الثورية التي تستهدف الأطفال، ينتهك بايدن العقيدة الأساسية لقانون العلم الأمريكي ولا يحترم كل فرد من أفراد الخدمة الأمريكية المدفونين تحت ألوانه".

وذهب فيتون إلى الاستشهاد برمز العلم الأمريكي §7. (e)، التي تنص على ما يلي: "يجب أن يكون علم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز وفي أعلى نقطة بمجموعة أعلام الدول أو المحليات أو شعارات المجتمعات وعرضها من الموظفين"، فيما لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق من "فوكس نيوز ديجيتال".

وظهرت الأعلام بشكل بارز خلال احتفال بايدن بشهر الفخر في البيت الأبيض يوم السبت.

US flag code decrees that the American flag must always be in the dominant, not subservient position.



Joe Biden “Commander and Chief” defaced the American flag by flanking the alphabet cult flag at the White House today.



The enemy is inside the castle walls. pic.twitter.com/EFSjNhmJ2E — Benny Johnson (@bennyjohnson) June 11, 2023

وأشاد الحدث، الذي استضاف فنانين ومتحدثين يمثلون قضايا المثليين، بمجتمع المثليين باعتباره "الأشخاص الأشجع والأكثر إلهاما" ومثال للولايات المتحدة والعالم بأسره.

وقالت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن في هذا الصدد: "خارج أبواب هذا المنزل، يوجد أولئك الذين يريدون جر بلادنا إلى الوراء، ولكن اليوم، لسنا هنا لنكون أقوياء..لسنا هنا لنكون شجعانا..مجرد القدوم إلى هذا الحدث هو عمل شجاع".

Jill Biden celebrates Pride with the LGBTQ flag draped over the White House: We want our kids just to be kids, she says. pic.twitter.com/SFp5panqzo — The Post Millennial (@TPostMillennial) June 10, 2023

كما أشاد بايدن بمجتمع المثليين باعتباره "بعضا من أشجع الناس وأكثرهم إلهامًا" الذين عرفهم على الإطلاق.

وأضاف بايدن: "كما تعلم، نتحرك جميعا إلى الأمام عندما نتحرك معا بفرح، وبفخرك ينير الطريق..لذلك دعونا اليوم نتذكر بفخر من نحن - الولايات المتحدة الأمريكية".

AFP

المصدر: "فوكس نيوز"