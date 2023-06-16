بلينكن ينفي وجود أي اتفاق بين واشنطن وطهران حول برنامج إيران النووي

نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وجود أي اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أبدا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، استأنفت سرا المفاوضات مع طهران لتقليل احتمالية امتلاك إيران أسلحة نووية، وإطلاق سراح رعاياها من السجون الإيرانية.

المصدر: RT