خامنئي: مبادئنا الاسلامية تمنعنا من صناعة أسلحة نووية وليس أعداء إيران

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأحد، أن إيران "لا تريد السير صوب السلاح النووي انطلاقا من مبادئها الإسلامية".

وخلال استقباله مجموعة من علماء وخبراء ومسؤولي الصناعة النووية في البلاد، قال علي خامنئي: "إن الأعداء خلقوا لنا تحديا نوويا منذ عشرين عاما لأنهم يعلمون أن النهضة في الصناعة النووية هي مفتاح التقدم العلمي في البلاد".

وأكمل خامنئي: "إن ذريعة السعي للحصول على السلاح النووي كاذبة وهم يعرفون ذلك، اذ أننا ومن منطلق مبادئنا الاسلامية لا نريد أن نتجه نحو السلاح النووي، ولو لم يكن هذا الأمر لما استطاعوا إيقافه مثلما لم يتمكنوا من ايقاف تقدمنا النووي حتى الآن".

وأشار خامنئي إلى أن إمكانيات إيران النووية بلغت أكثر من مائة ضعف ما كانت عليه قبل 20 عاما، أي بداية التحدي النووي.

وأضاف المرشد الإيراني: "لقد استعانوا بالجريمة والإرهاب لإيقاف هذه المسيرة، لكنهم لم يستطيعوا، وأصبحت الصناعة النووية الآن متوطنة في هذا البلد بجهود شباب الشعب ولم يعد بالإمكان انتزاعها".

ولفت خامنئي إلى خلق صراع بين العلم والدين في عصر النهضة والثورة الصناعية في الغرب، متابعا: "كان أحد خطوط عصر النهضة هو وضع الدين والقيم المعنوية جانبا لتحقيق التقدم العلمي، في حين أنه اليوم، بعد حوالي 500 عام من ذلك الحدث، تجري في الجمهورية الإسلامية أهم الأعمال العلمية في منافسة مع العالم الغربي، رغم أن العلم والقيم المعنوية ممتزجان بحيث أن المحركين الرئيسيين للتقدم العلمي هم الشباب والكوادر المؤمنة مثل الشهيدين شهرياري وفخري زاده".

المصدر: "فارس"