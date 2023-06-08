خامنئي: من وجده صال ومن لم یجده صیل علیه!

علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، على حدث إزاحة الحرس الثوري الستار عن الصاروخ الفرط صوتي "فتاح".

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وقال خامنئي في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأربعاء "العلم سلطان من وجده صال ومن لم یجده صیل علیه".

وأضاف "عليكم أن تجدوا العلم، إذا وجدتم العلم ستمتلكون قبضة قوية، وإذا لم يكن لديكم العلم، فإن أصحاب السواعد القوية سيلوون سواعدكم".

وفي وقت سابق، أزاح الحرس الثوري الإيراني الستار عن الصاروخ فرط الصوتي "فتاح" القادر على التحليق بسرعة تصل إلى 15 ضعف سرعة الصوت، وذلك بحضور الرئيس، إبراهيم رئيسي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن صاروخ "فتاح" يصل مداه إلى 1400 كيلومتر، بينما تصل سرعته إلى 13 و15 "ماخ"، وهو قادر على التغلب على كافة الأنظمة الدفاعية الجوية للعدو.

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن هذا الصاروخ يتميز بمحرك يعمل بالوقود الصلب، وقادر على الوصول إلى سرعة عالية، والتحليق داخل الغلاف الجوي وخارجه.

Imam Ali (PBUH):"Knowledge is power; whoever wins it is the conqueror & whoever loses it will be conquered."



You have to be equipped w science. When that happens, you’ll have hands w strong grips. But if you lack knowledge, your hands will be forced down by those w strong grips. pic.twitter.com/mQbXzcl2ZB — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 7, 2023

المصدر: RT+ وكالات