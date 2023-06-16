سيارة تصدم 20 شخصا في سويسرا

أعلنت الشرطة السويسرية، يوم الجمعة، أن سيارة صدمت مجموعة من 20 شخصا ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع بعدما انحرفت السيارة عن الطريق بالقرب من فولينسدورف على بعد نحو 15 كيلومترا من جنوب شرق بازل.

وتم نقل مصابين اثنين من بين الستة إلى المستشفى بمروحية.

ولم تفصح الشرطة عن مزيد من المعلومات بشأن المصابين أو سائق السيارة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه يشتبه في أن الأمر كان مجرد حادث، ولا توجد خلفه أي دوافع أخرى، علما أن مكتب المدعى العام فتح تحقيقا في الواقعة.

المصدر: د ب أ