لافروف: روسيا جاهزة للرد تقنيا وعسكريا حال ظهور مقاتلات "إف-16" في سماء أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد روسيا للرد التقني والعسكري المناسب، فور ظهور مقاتلات "إف-16" في سماء أوكرانيا.

وقال لافروف في برنامج "بانوراما" للزميل الإعلامي أرتيوم كابتشوك الذي تبثه قناة "RT العربية": "هناك الآن حديث عن طائرات "إف-16"، والتي يمكن تجهيزها لحمل أسلحة نووية. قلنا ذلك علنا، وفي إطار الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، يجتمع الخبراء بشكل دوري، وقدمنا احتجاجا جادا للغاية هناك".

وأكد استعداد روسيا للرد التقني والعسكري المناسب، فور ظهور مقاتلات "إف-16" في سماء أوكرانيا.

المصدر: RT