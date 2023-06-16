تبون: بوتين صديق للعالم كله

وصف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه صديق للعالم كله مثل الجزائر.

وقال تبون مخاطبا الرئيس الروسي في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "نستخلص من كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه صديق للعالم كله مثل الجزائر.. فنحن نحب كل العالم إلا من يعادينا".

وألقى الرئيس الجزائري كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي إلى جانب بوتين، ركز فيها على الوضع الاقتصادي الداخلي، وعلاقات التعاون مع روسيا.

المصدر: نوفوستي