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بوتين يشكر تبون على استعداده للوساطة في أزمة أوكرانيا

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بوتين يشكر تبون على استعداده للوساطة في أزمة أوكرانيا
وزارة الخارجية الروسية
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، على استعداده للوساطة في أزمة أوكرانيا.

وقال بوتين في بيان أعقب محادثاته مع تبون في موسكو: "ممتنون للجزائر ورئيسها على استعدادهما للوساطة".

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وأشار الرئيس الروسي إلى أنه بحث مع تبون الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأزمة في أوكرانيا.

واستقبل الرئيس الروسي اليوم الخميس 15 يونيو في الكرملين نظيره الجزائري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو، حيث وقع الزعيمان على "إعلان الشراكة المعمّقة" بين البلدين.

المصدر: نوفوستي

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