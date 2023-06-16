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بولندا تمنع حرس رئيس جنوب إفريقيا والصحفيين المرافقين له من مغادرة الطائرة

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بولندا تمنع حرس رئيس جنوب إفريقيا والصحفيين المرافقين له من مغادرة الطائرة
Globallookpress artifantblickwinkel
صورة أرشيفية
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منعت السلطات البولندية حرس رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والصحفيين المرافقين للوفد من الخروج من الطائرة التي أقلته إلى وارسو.

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واضطر الوفد المرافق للرئيس، لسبب غير واضح حتى الآن، إلى قضاء ليلة على متن الطائرة التي أقلتهم إلى وارسو، حيث قام أحد أفراد الطاقم بشراء الطعام لهم، فيما اتهم رئيس جهاز الأمن في مكتب الرئيس رامافوزا الحكومة البولندية بمحاولة تعطيل مبادرة السلام الإفريقية.

وذكر الصحفيون منذ قليل، أنهم حصلوا على إذن الدخول إلى بولندا، حيث يتعين عليهم ركوب القطار إلى كييف، للحاق بالرئيس الذي من المزمع أن يلتقي بزيلينسكي على الساعة 14:00!

المصدر: نوفوستي

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