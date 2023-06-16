رئيس جنوب إفريقيا يصل إلى أوكرانيا حاملا المبادرة الإفريقية للتسوية

وصل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إلى كييف كجزء من مبادرة السلام الإفريقية لتسوية الصراع الأوكراني.

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وجاء ذلك فيما نشره رامافوزا في حسابه الرسمي على موقع "تويتر". وسوف يتحدث رامافوزا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ليسافر هو وأعضاء الوفد الإفريقي، بمن فيهم رؤساء زامبيا وجزر القمر والسينغال من أوكرانيا إلى بولندا بالقطار، ومنها بالطائرة إلى بطرسبورغ، حيث يلتقي القادة الأفارقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا السبت.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد تعرض الدول الإفريقية، في إطار محادثات التسوية، على روسيا وأوكرانيا "إجراءات لبناء الثقة"، وعلى وجه الخصوص تعليق بعض العقوبات المفروضة على روسيا، والعمل بوقف إطلاق النار وسحب الأسلحة.

وكان رئيس جنوب إفريقيا قد اقترح مبادرته للسلام في مايو، بعد أن تم تعليق المفاوضات الروسية الأوكرانية قبل عام، في مايو 2022.

المصدر: كوميرسانت