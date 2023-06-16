الرئيس الصيني يستقبل بيل غيتس في بكين

أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستقبل في بكين بيل غيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، وأحد أغنى رجال العالم.

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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية "سي سي تي في" أنه "في 16 يونيو يلتقي الرئيس شي جين بينغ في بكين بيل غيتس رئيس مؤسسة غيتس".

وغيتس أحد أغنى رجال العالم وهو واحد من عدد من رجال الأعمال الغربيين الذين يزورون الصين منذ أن رفعت البلاد القيود الصارمة التي فرضتها لكبح كوفيد وجعلتها معزولة إلى حد كبير عن العالم لما يقرب من 3 سنوات.

وتعد هذه الزيارة الأولى لبيل غايتس للبلاد منذ أربع سنوات.

وقالت مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخميس إنها ستمنح 50 مليون دولار لدعم الجهود الصينية لمكافحة الملاريا والسل.

المصدر: أ ف ب