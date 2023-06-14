بيل غيتس يصل الصين لأول مرة منذ عام 2019

وصل مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية، بيل غيتس، إلى الصين لأول مرة منذ عام 2019 نيابة عن مؤسسته الخيرية، مؤكدا أن بكين تمتلك خبرة كبيرة في مكافحة تغير المناخ، وتوفير الأدوية والغذاء.

وكتب غيتس في تغريدة له على "تويتر": "لقد وصلت للتو إلى بكين للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث يسعدني أن أكون مع شركاء عملوا مع مؤسسة غيتس لمدة 15 عاما لمواجهة تحديات الصحة والتنمية العالمية".

I’ve just landed in Beijing for the first time since 2019, where I’m excited to visit with partners who have been working on global health and development challenges with @gatesfoundation for more than 15 years. — Bill Gates (@BillGates) June 14, 2023

وبحسب قوله، فإن النشطاء تمكنوا من تحقيق النجاح في مكافحة وفيات الأطفال والفقر موضحا أن "الأزمات العالمية أعادتنا إلى الوراء".

كما أضاف غيتس أن الصين لديها "خبرة كبيرة" في مكافحة تغير المناخ، وتوفير الوصول إلى الأدوية والغذاء.

وأشار: "نحن بحاجة إلى جعل هذا التقدم متاحا للناس في جميع أنحاء العالم"، مشددا على ضعف سكان البلدان الإفريقية.

كما أكد: "في هذا الصدد، سأذهب إلى غرب إفريقيا بعد ذلك".

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المصدر: تاس