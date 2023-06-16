أبرامتشينكو: روسيا ستواصل تصدير المواد الغذائية

قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية فيكتوريا أبرامتشينكو إن روسيا لا ترى لنفسها أي فائدة من المشاركة في صفقة الحبوب، لكنها ستستمر في أداء مهمتها الإنسانية بتصدير المواد الغذائية.

وأضافت في حديث لمراسل "تاس": "نحن نلاحظ عدم وجود أية فوائد أو مزايا لروسيا من صفقة الحبوب هذه. لكننا في نفس الوقت سنواصل الوفاء بجميع التزاماتنا. نحن ندرك أن فائضنا الغذائي، الذي يمكننا بيعه في الأسواق الخارجية، ضروري للغاية لشركائنا - للبلدان الصديقة، وللبلدان النامية الكثيرة جدا. لذلك، بالطبع، سنقوم بتنفيذ دورنا الإنساني وسنواصل توريد الإمدادات الغذائية".

إقرأ المزيد

وذكرت أبرامتشينكو بأن الصفقة، كانت تتألف من قسمين. الأول يتلخص في التصدير دون عوائق للمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر موانئ أوكرانيا. هذا القسم تم ويتم تنفيذه بالكامل. بالنسبة للجزء الثاني – المتلخص في ربط مصرف "روسسيلخوز بنك" بنظام التحويل "سويفت"، وإزالة جميع القيود المفروضة على الخدمات اللوجستية، والتأمين بالنسبة للشحنات الروسية - لم يتم تنفيذ أي من هذه الشروط.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

المصدر: تاس