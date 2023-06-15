قوات كييف تطلق النار على بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة غروسي

أعلن رينات كارتشا، مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغوآتوم" أن قوات كييف أطلقت النار على بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة مديرها رافائيل غروسي، عند عودتها إلى أوكرانيا.

وقال كارتشا: "خرقت أوكرانيا نظام وقف إطلاق النار بمجرد وصول بعثة الوكالة مع غروسي إلى الحدود. ولم يكن هناك قصف فقط، بل كان قتالا. كان على البعثة الانتظار حتى ينتهي الاشتباك".

وأكد أن غروسي وصل إلى مدينة زابوروجيه، ولم تقع إصابات في صفوف البعثة.

المصدر: نوفوستي