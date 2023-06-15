أوستن وغالانت: التعاون العسكري الإيراني الروسي ينعكس سلبا على أوكرانيا

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت سبل مواجهة "التهديدات التي تشكلها إيران"، وزعما أن "التعاون العسكري الإيراني الروسي ينعكس سلبا على أوكرانيا".

وجاء هذا اللقاء حسب بيان "البنتاغون" اليوم الخميس في بروكسل، حيث ناقش الجانبان "الشراكة الدفاعية الثنائية والمساعدة الأمنية لإسرائيل، والجهود المبذولة لزيادة الشراكة وقابلية التشغيل البيني".

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واتفق الوزيران على مواصلة العمل لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها إيران، بما في ذلك برنامجها النووي، والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، وانتشار الأنظمة الجوية غير المأهولة وغيرها من المساعدات الفتاكة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وروسيا، بحسب "البنتاغون".

وتابع البيان: "أعرب أوستن عن نيّة الإدارة الأمريكية تعزيز الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون متعدّد الأطراف مع الشركاء الإقليميين.

وأشار أوستن إلى أن زيادة التعاون العسكري الإيراني الروسي تؤدي إلى عواقب سلبية على أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط، التي تتعرض للهجوم بمسيّرات إيرانية الصنع".

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وفي سياق آخر، أعرب أوستن عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في الضفّة الغربية وشجّع على المزيد من التعاون، بما في ذلك عن طريق منسّق الأمن الأمريكي.

وشدّد أوستن على أن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين بما يخدم الازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر: RT