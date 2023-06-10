ماكرون يدعو إيران "للوقف الفوري للدعم" المقدم لروسيا في أوكرانيا

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إيران الى "أن تنهي فورا دعمها" لروسيا في أوكرانيا وعدم تزويدها بطائرات مسيّرة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "نبه الى خطورة التداعيات الأمنية والإنسانية على السواء لتزويد إيران روسيا بطائرات مسيّرة، ودعا طهران الى أن تنهي فورا الدعم الذي تقدمه بذلك الى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وكانت الخارجية الإيرانية قد نفت، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا، لافتة إلى استعداد طهران للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا.

ونفت روسيا وإيران، أكثر من مرة، المزاعم الأوكرانية والغربية بشأن تزويد طهران موسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا.

كما حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من أن إرسال الغرب أسلحة لنظام كييف بمليارات الدولار لا يسهم في حل الأزمة الأوكرانية بل يطيل أمدها ويعقدها.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن الدول الغربية لم تستطع أن تقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.

المصدر: RT + AFP