روسيا وإيران تصدمان العالم باتحادٍ للغاز

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول البحث في مشروع خيالي بين أكبر متنافسين في سوق الغاز.

وجاء في المقال: يمكن لروسيا أن تشارك ليس فقط في إنشاء مركز الغاز التركي، بل ومركز إيراني للغاز أيضا. ولكن تبدو مساعدة روسيا في جلب الغاز الإيراني إلى السوق العالمية غريبة من الناحية الاقتصادية. فإيران، ثاني أكبر مالك لاحتياطيات الغاز في العالم بعد روسيا، والغاز الإيراني منافس مباشر لغاز روسيا.

ربما تقع الفائدة خارج مجال الغاز. فلعل كلا اللاعبين القويين يفكران في الاتحاد من أجل زيادة قوتهما وتأثيرهما في سوق الغاز العالمية.

وفي الصدد، قال الخبير في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية والصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف: "أظن أن كل المحادثات ستجرى من أجل إثبات أن روسيا وإيران، مع لاعبين آخرين في مجال الغاز، سوف يؤسسون أوبك للغاز. لذلك يقولون عليكم أن تخافوا وتتفاوضوا معنا الآن على حدة، قبل حدوث ذلك. هذه محاولة لتقوية المواقف التفاوضية. عندما سافر نوفاك مؤخرًا إلى إيران، كان هناك الكثير من الحديث عن أوبك للغاز".

"لا يزال مركز الغاز الإيراني مشروعًا خياليًا. فما زال كل شيء في المرحلة الأولية للغاية. ليس من المؤكد أن هذا المشروع سيؤتي ثماره. وإذا حدث ذلك، فهذا فاحتمال أن يتحقق ذلك ليس في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، إنما في ثلاثينياته".

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