رئيس جنوب إفريقيا يطلع غوتيريش على تفاصيل مبادرة السلام الإفريقية الخاصة بأوكرانيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا أطلعه على تفاصيل المبادرة الإفريقية للسلام في أوكرانيا.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "كانت لدي إمكانية أن أسمع من الرئيس سيريل رامافوسا تفاصيل الجهود التي من المخطط لبذلها".

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وتابع: "أنا أرحب دائما بكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. ولا ينبغي علي أن أحدد ماذا سيحققون. ولكن من المهم التأكيد أن هذه مبادرة مهمة تعتمد على الإرادة الطيبة لعدد من الدول المهمة".

وجاء ذلك تعليقا على مبادرة السلام الخاصة بأوكرانيا، والتي تقدم بها زعماء عدد من الدول الإفريقية، على خلفية استمرار النزاع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي