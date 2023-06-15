"إر- فارم" الروسية: نتعاون مع الإمارات والسعودية وعبر الجزائر ندخل أسواق شمالي إفريقيا

أكدت المسؤولة في شركة "إر-فارم" الدوائية الروسية، كيرا إيفانوفا، أن روسيا تتعاون مع الإمارات والسعودية وعُمان والجزائر في الصناعات الدوائية باستثمارات مالية ضخمة.

وقالت إيفانوفا، وهي نائب رئيس تطوير الأصناف التجارية في مجموعة "إر- فارم" الروسية في تصريح لـRT، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذا الأسبوع في روسيا: "بالنسبة لقطاع الأدوية، تجذب مراحل تطوير العقاقير النسبة الأكبر من الاستثمارات، وعلى سبيل المثال استثمرت شركتنا حوالي 300 مليون دولار في تطوير إحدى منتجاتنا الأساسية".

وقالت: "لقد كان هذا بمثابة الطور الثالث من الدراسات الشاملة للعقار والذي أثبت فعاليته".

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وأضافت إيفانوفا: "بعد أن اكتسبنا الخبرة من تجاربنا السابقة.. أصبحنا الآن على استعداد لدخول أسواق الشرق وشمالي إفريقيا وفي هذا الإطار فإن الجزائر هي الشريك الذي سيسمح لنا ببناء علاقات مع شركاء آخرين في هذه الأسواق".

وأردفت قائلة: "لقد بدأنا العمل مع بعض الدول التي تتميز بمستوى عال في قطاع الأدوية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعُمان.. تلك الدول التي تدعم حكوماتها الاستقلال التقني وتطوير الصناعات المحلية وجذب التقنيات، وبدأنا عملنا في هذا المسار منذ عدة سنوات بالتعاون مع هذه الدول".

واختتمت: "في الوقت الراهن نعمل على التوسع جغرافيا، ونقدّم ما يلزم لتسجيل عقاقيرنا في الدول المجاورة حيث نقوم بذلك عبر شركائنا الذين نتعامل معهم لتغطية أكبر عدد من الدول في المنطقة".

هذا ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وسيركّز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحدّيات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصّة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

المصدر: RT