رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي: نبني خططا واعدة للتعاون مع الجزائر

أكدت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، تاتيانا غفيلافا، أن روسيا تبدي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الجزائر، وأشارت إلى أنه يتم وضع خطط واعدة للعمل الثنائي بين البلدين.

وقالت غفيلافا: "اليوم هو حدث مهم لنا، لأن يتزامن مع الذكرى الـ20 لتأسيس مجلس الأعمال الروسي العربي الذي أترأسه، وخلال هذه الفترة عقدنا العديد من الفعاليات في الجزائر، وشاركت أكثر من 150 شركة روسية في آخر فعالية والتي كانت قبل الجائحة".

وأضافت: "اليوم نستقبل وفدا كبيرا من رجال الأعمال المهتمين، ودعونا العديد من الشركات الروسية، وأبدت المئات منها رغبتها في التعاون مع الجزائر، وخاصة في مجالات الزراعة والصناعة".

وتابعت: "من جهتنا نبدي اهتماما كبير بالجزائر، وهناك الكثير من الجزائرين الذين تخرجوا من الجامعات الروسية ويتقنون اللغة الروسية، لذلك نريد أن نبني شراكات مع الشركات التي يتحدث موظفوها بالروسية، نبني خططا واعدة للتعاون مع الجزائر".

المصدر:RT