اعترف الضابط الفنلندي راؤول كورتيت، في مقابلة مع صحيفة Uuisi Suomi بأن قوات كييف خسرت دبابات "ليوبارد" التي أرسلتها فنلندا إلى كييف.

ورجح كورتيت أن يكون قد تم تدمرها بصواريخ مضادة للدبابات، وأضاف: "لو أن الدبابة انفجرت بلغم، لكان من المحتمل أن تتعرض للمزيد من الأضرار الخارجية. من المحتمل أن يكون صاروخ مضاد للدبابات قد أطلق عليها. حيث يمكن إطلاقه من مروحية أو من الأرض".

واعتبر أنه بالنظر إلى الفتحة الموجودة على الدبابات، فإن الحديث يدور حول الدبابات الفنلندية المرسلة إلى أوكرانيا في الشتاء.

المصدر: نوفوستي