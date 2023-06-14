مجلة روسية: دبابات "ليوبارد" تخيّب آمال كييف

أصبح نحو 20% من دبابات "ليوبارد" الألمانية التي سلّمها الغرب لأوكرانيا خارج الجهوزية.

أما الدبابات التي ما زالت جاهزة فخيّبت آمال المقاتلين في القوات المسلحة الأوكرانية لأنها تتعطل أسرع من الدبابات السوفيتية الصنع.

dzen.ru

أفادت بذلك مجلة "فوينّويه أوبوزرينييه" الروسية نقلا عن قناة "تلغرام" الأوكرانية. وتنقل المجلة عن مصادر في كييف قولها:" إن دبابات "ليوبادرد" خيّبت آمال القوات المسلحة الأوكرانية لأنها تحترق وتتعطل أسرع من الدبابات السوفيتية، فضلا عن المشاكل التي يواجهها الأفراد على صعيد صيانتها". وأضافت المجلة أن دبابة واحدة منها لم تصل إلى خط الالتماس مع القوات الروسية على الرغم من أن ديوان زيلينسكي توقع أن تعطي مردودا أكثر فاعلية.

وقالت المجلة إن العسكريين الأوكرانيين بحاجة إلى قطع غيار ليست عمليا في حوزتهم لعدم تسليمهم إياها، والأمر لا يخص دبابات "ليوبارد" فحسب بل عربات المشاة القتالية أيضا. لذلك اضطر الجيش الأوكراني إلى إرسال المعدات المعطلة إلى بولندا وتشيكيا لإصلاحها.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أثناء لقائه الثلاثاء 13 يونيو بالمراسلين العسكريين إن "مدرعات بريدلي ودبابات "ليوبارد" تحترق جيدا، كما توقعنا". بينما وصف بوتين دبابة "تي – 90 بروريف" الروسية بأنها أفضل دبابة في العالم وقال:" بمجرد أن تصل إلى ميدان القتال، يفرّ كل ما هو موجود هناك من الدبابات والمدرعات".

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن أفراد الجيش الروسي استولوا على بعض دبابات "ليوبارد" ومدرعات"بريدلي" التي سلّمها الغرب لكييف. وكانت محركات بعض المدرعات شغالة، ما يدل على أن العسكريين الأوكرانيين تركوا معداتهم الحربية وفروا من ميدان القتال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا