مقتل طفل في قصف القوات الأوكرانية لقرية بمنطقة خيرسون

أبلغت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا عن مقتل طفل أثناء قصف للقوات المسلحة الأوكرانية لقرية دنيبرياني.

إقرأ المزيد

جاء ذلك وفق ما أفادت به إدارة منطقة نوفايا كاخوفكا الحضرية، حيث توفي الطفل نتيجة لقصف القوات الأوكرانية لقرية دنيبرياني، فيما كانت الإدارة قد ذكرت في وقت سابق أن شارع ميزيفيتش يتعرض لإطلاق نار في قرية دنيربرياني، وأعلنت عن "وجود جرحى وقتلى"، وفقا للبيانات الأولية.

وجاء في التقرير أن الطفل يبلغ من العمر سنة و4 أشهر، وكان في فناء المنزل أثناء القصف.

المصدر: نوفوستي