وسط نقص الذخيرة في أوكرانيا.. النرويج والدنمارك تقدمان 9 آلاف قذيفة
Globallookpress Senior Airman Beaux HebertKeystone Press Agency
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أعلنت وزارة الدفاع النرويجية في موقعها على الإنترنت أنها والدنمارك ستنقلان 9 آلاف قذيفة مدفعية إضافية إلى كييف وسط نقص الذخيرة في أوكرانيا.
جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الدفاع النرويجية التي قالت إن "النرويج والدنمارك اتفقتا على التبرع بتسعة آلاف قذيفة مدفعية لأوكرانيا"، حيث من المقرر أن النرويج ستنقل القذائف نفسها إلى أوكرانيا، بينما ستنقل الدنمارك الذخائر والمواد المتفجرة لها.
ووفقا لوزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام، فإن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى هذه القذائف.
وكانت النرويج والدنمارك قد سلمتا بشكل مشترك، أبريل الماضي، 8 آلاف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم إلى أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي