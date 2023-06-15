بحضور رئيسي البلدين.. إيران ونيكاراغوا توقعان 3 وثائق للتعاون

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مسؤولين رفيعي المستوى من إيران ونيكاراغوا وقعوا 3 وثائق للتعاون بحضور رئيسي البلدين.

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وحسب الإعلام الإيراني، فإن حفل توقيع وثائق التعاون الثنائي بين إيران ونيكاراغوا جرى الأربعاء بحضور رئيسي البلدين إبراهيم رئيسي ودانييل أورتيغا، حيث وقع كبار المسؤولين من الجانبين على 3 وثائق ومذكرات تعاون.

وتشمل هذه المذكرات مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والمعدات والتجهيزات الطبية ووقعها وزيرا الخارجية والصحة والعلاج لإيران ونظيراهما النيكاراغوانيان.

وفي وقت سابق وصف رئيسي خلال محادثاته مع أورتيغا، العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية، معربا عن استعداد طهران لتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لا سيما في مجال العلوم والتكنولوجيا.

ووصل رئيسي مساء الأربعاء إلى كوبا في آخر محطة من جولته والتي بدأها بفنزويلا، والتي تهدف إلى "تعزيز وتطوير العلاقات بين ايران والدول الثلاث في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والطبية والثقافية وغيرها"، حسب الإعلام الإيراني.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية