المحامي البريطاني بلاهاي يتلقى تهديدات بالقتل بعد خطابه بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها أوكرانيا

قال المحامي البريطاني مايكل سوايستون، الذي مثل مصالح روسيا في محكمة العدل الدولية بلاهاي، إنه تلقى تهديدات بالقتل بعد التحدث علنا عن الدعوى القضائية التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا.

وأوضح مايكل سوايستون: "ردا على خطاباتي الأخيرة لكم، تلقيت تهديدات بالقتل... آمل أن تتفهموا ذلك، في ظل هذه الظروف، ولماذا شعرت بالحاجة إلى ذكر ذلك في الاجتماع".

كما ذكر ممثل الوفد الروسي وسفير الخارجية الروسية، غينادي كوزمين، في جلسة لمحكمة العدل الدولية بأن مأساة دار النقابات في مدينة أوديسا لم تصنف بأنها هجوم إرهابي حتى الآن.

ورفعت أوكرانيا دعوى قضائية ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية في يناير 2017، تطالب فيها بالاعتراف بأن تصرفات روسيا في دونباس تنتهك الاتفاقية الدولية لقمع "تمويل الإرهاب" وأن تصرفاتها في شبه جزيرة القرم تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأكدت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، في وقت سابق، بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، أن روسيا ترفض وتعتبر اتهامات أوكرانيا بالتمييز العنصري في القرم بالمسيئة.

وصرحت روسيا مرارا وتكرارا بأنها تضمن احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وستحمي هذه الحقوق، كما أوضحت السلطات الروسية أن القوات الأوكرانية والكتائب القومية تقصف مدن دونباس منذ عام 2014.

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المصدر: غازيتا.رو