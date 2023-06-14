تركيا تعلن القضاء على أكثر من 40 مسلحا شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 41 مسلحا من حزب "العمال الركدستاني" و"وحدات حماية الشعب الكردية" في منطقتي تل رفعت ومنبج شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مكافحة التنظيمات الإرهابية ما زالت مستمرة بكل حزم".

وأضاف البيان أن المسيرات التركية ساهمت في العملية التي بدأت بعد اعتداء مسلحين قبل أيام على منطقة أونجو بينار الحدودية بولاية كيليس جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن القوات التركية استخدمت الذخائر المصنعة محليا في ضرب معاقل المسلحين.

ولفت إلى أنه تم القضاء على 53 مسلحا في شمال سوريا منذ نهاية الأسبوع الماضي.

المصدر: الأناضول