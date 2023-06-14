 
مباشر

بوتين يدعو إلى اتخاذ تدابير دمج الطائرات المسيرة في المجال الجوي الموحد

أخبار العالم

بوتين يدعو إلى اتخاذ تدابير دمج الطائرات المسيرة في المجال الجوي الموحد
Globallookpress Mikhail KlimentyevKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vi00

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ تدابير شاملة لدمج الطائرات المسيرة في المجال الجوي الروسي الموحد بحلول 1 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك فيما أعلنه الكرملين على موقعه الرسمي على الإنترنت، حيث تابع الموقع أن ذلك "من أجل ضمان التشغيل الآمن للأنظمة الجوية غير المأهولة، واتخاذ التدابير الشاملة لإدماج الطائرات المسيرة في المجال الجوي الموحد لروسيا، بما في ذلك النظر في مسألة التحول الرقمي لإدارة الحركة الجوية، من حيث أنظمة خدمات الحركة الجوية والملاحة والهبوط والرصد والاتصالات والتصدي للاستخدام غير القانوني للطائرات المسيرة".

كذلك أصدر الرئيس تعليماته باتخاذ إجراءات لتعميم الأنشطة في مجال تصميم وإنتاج وتشغيل الطائرات المسيرة، حيث صدرت التعليمات في أعقاب نتائج فعاليات قضايا تطوير الطائرات المسيرة التي عقدت في 27 أبريل.

وجاء في البيان بهذا الصدد: "موجه للحكومة الروسية بالاشتراك مع المؤسسة غير الربحية (مبادرة التكنولوجيا الوطنية) لاتخاذ التدابير التي تهدف إلى تعميم الأنشطة في مجال تصميم وإنتاج وتشغيل الأنظمة الجوية غير المأهولة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا