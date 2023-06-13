 
مباشر

بايدن: الجيش الروسي والمنافسة مع الصين من أكبر التحديات الرئيسية للولايات المتحدة

أخبار العالم

بايدن: الجيش الروسي والمنافسة مع الصين من أكبر التحديات الرئيسية للولايات المتحدة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vhxr

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قائمة أكبر التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة الآن تشمل الجيش الروسي والعملية العسكرية الخاصة التي يقوم بها والمنافسة مع الصين.

وأوضح بايدن متحدثا في البيت الأبيض، أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية الأمريكية أن "الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة، والمنافسة مع الصين أكبر تحديين رئيسيين للولايات المتحدة".

وذكر الرئيس الأمريكي أن "قائمة التهديدات التي تواجه بلاده تشمل أيضا تغير المناخ".

وقال بايدن: "بفضل العمل الذي قمت به، تمكنا من حشد العالم لمواجهة أكبر تحديات عصرنا ".

كما أشار أن التغير المناخي يشكل "تهديدا وجوديا للبشرية"، مشددا لضرورة "الاستعداد لوباء جديد في حال حدوثه".

إقرأ المزيد
بوتين: العلاقات بين الولايات المتحدة والأوروبيين تشبه طرفة
بوتين: العلاقات بين الولايات المتحدة والأوروبيين تشبه طرفة
إقرأ المزيد
جانيت يلين: قطع الولايات المتحدة الكامل للعلاقات الاقتصادية مع الصين سيكون كارثة
جانيت يلين: قطع الولايات المتحدة الكامل للعلاقات الاقتصادية مع الصين سيكون كارثة

المصدر: تاس 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا