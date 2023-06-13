جانيت يلين: قطع الولايات المتحدة الكامل للعلاقات الاقتصادية مع الصين سيكون كارثة

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بأن أي قرار أمريكي افتراضي بالتخلي تماما عن العلاقات الاقتصادية مع الصين سيكون كارثيا.

وفي حديثها بجلسة استماع في لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بالكونغرس، طلب منها المشرعون الذين ينتقدون سياسات بكين التعليق على إمكانية إنهاء العلاقات مع الصين.

وأكدت الوزيرة: "أعتقد أننا نستفيد، والصين تستفيد من التجارة والاستثمار، وهو مفتوح قدر الإمكان. سيكون من الكارثة بالنسبة لنا أن نحاول الانفصال التام عن الصين. مخاطر مخفضة؟ نعم. قطع كامل [للعلاقات]؟ بالطبع لا"، مضيفة أن التجارة والاستثمار أمران حاسمان للعلاقات الأمريكية الصينية.

وتابعت يلين: "على الرغم من أن لدينا بالتأكيد مشاكل تحتاج إلى حل، فإن قطع العلاقات سيكون خطأ كبيرا". وقالت إن المواطنين الأمريكيين "يحصلون على مزايا هائلة" من خلال شراء سلع أرخص من خلال تصنيعها في الصين.

وقالت إن الصين من جانبها، تستفيد من الصادرات الأمريكية، التي تدعم الاقتصاد الأمريكي في نفس الوقت. ودعت إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضافت: "لا أعتقد بالتأكيد أنه من مصلحتنا قمع التقدم الاقتصادي للشعب الصيني. لقد نجحت الصين في انتشال مئات الملايين من الناس من الفقر، وأعتقد أنه ينبغي علينا الإعجاب بذلك".

وقالت إنه من باب الأمن القومي، تدرس إدارة واشنطن فرض قيود على استثمارات الشركات الخاصة الأمريكية في الشركات الصينية التي لها علاقات بجيش التحرير الشعبي الصيني.

وسئلت الوزيرة أيضا عما إذا كانت ستدعم انضمام تايوان إلى صندوق النقد الدولي. فأجابت: "نحن بحاجة للنظر في هذا [الطلب]".

المصدر: تاس