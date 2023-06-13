بوتين: العلاقات بين الولايات المتحدة والأوروبيين تشبه طرفة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والأوروبيين تشبه "طرفة".

وقال بوتين خلال لقائه مع المراسلين الحربيين الروس في الكرملين، يوم الثلاثاء: "بين الأمريكيين والأوروبيين كل شيء مثل ما هو في الطرفة، حيث البند الأول هو أن الأمريكيين دائما على حق، البند الثاني هو أنه إن لم يكن الأمريكيون على حق فعليكم النظر إلى البند الأول".

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وتابع بوتين قائلا: "ولذلك لا يوجد هناك من نتحدث معهم، والموقف الغربي بشكل عام يتمثل في أنه من الضروري التقيد بمصالح أوكرانيا".

وأضاف: "لكن مصالح أوكرانيا هي البند الثالث، وإذا كانت مصالح أوكرانيا تتناقض مع البند الثاني فعليكم النظر إلى البند الأول، لأنها في نهاية المطاف مصالح الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي