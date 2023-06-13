البنتاغون: الولايات المتحدة تتلقى من أوكرانيا معلومات عن الوضع والخسائر

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، صابرينا سينغ، إن الولايات المتحدة تتلقى معلومات من أوكرانيا بشأن الخسائر في المواجهات وتأخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط للمساعدة.

وذكرت صابرينا سينغ: "بالطبع، أحد الموضوعات التي نناقشها مع الأوكرانيين هو فقدان القدرات القتالية والخسائر، وكل ما يلزم، وأي أنظمة لا تعمل كما ينبغي... هناك خط اتصال مباشر على مستويات مختلفة في هذا الشأن مع كييف عند التخطيط للمساعدة ".

وأعلن البنتاغون عن تخصيص الحزمة الأربعين من المعدات العسكرية لأوكرانيا بمبلغ 325 مليون دولار من مخزوناتها.

كما أوضح أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تضمنت 15 عربة قتال من طراز "برادلي"، وعشر ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، تسجيل فيديو للمعدات الأوكرانية التي تم تدميرها، بما في ذلك مركبات المشاة الأمريكية "برادلي" ودبابات "ليوبارد-2A6" الألمانية.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف "الناتو" لأوكرانيا بالأسلحة "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

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المصدر: نوفوستي