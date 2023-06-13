زالوجني يطلع رئيس الأركان الأمريكي على الوضع في الجبهة

أجرى قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني مكالمة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، أطلعه خلالها على الوضع في الجبهة بأوكرانيا.

وأضاف الجنرال الأوكراني في بيان نشر في حسابه الرسمي على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، أن "معارك ضارية ذات طابع دفاعي وهجومي مستمرة في شرق وجنوب أوكرانيا"، وأن القوات الأوكرانية "تنفذ خططها".

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وأشار زالوجني إلى أنه بحث مع ميلي "أولويات الجيش الأوكراني" عشية الاجتماع الجديد للدول المقدمة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، الذي من المقرر أن يعقد في بروكسل يوم 15 يونيو المقبل.

وأكد زالوجني أنه "من المهم تعزيز الدفاع الجوي والمدفعية والقدرات الخاصة بمواجهة بطاريات مدفعية العدو".

المصدر: تاس