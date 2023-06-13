منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. حضور أكثر من 17 ألفا من 130 دولة

أكدت مؤسسة "روس كونغرس" أن أكثر من 17 ألف شخص من 130 دولة وإقليم أكدوا مشاركتهم في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي ينطلق غدا الأربعاء.

ونقلت "روس كونغرس" عن السكرتير التنفيذي للمنتدى أنطون كوبياكوف قوله: "في الوقت الحالي، أكد أكثر من 17 ألف شخص من 130 دولة وإقليم مشاركتهم في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".

وأشار كوبياكوف، أن منتدى بطرسبورغ هو أداة اتصال بين المجتمع والسلطات، تحدد وتيرة وعمق التحولات التي تحدث في الدولة، مع مراعاة أهداف التنمية الوطنية في سياق التغيرات الجيوسياسية العالمية.

وأضاف السكرتير التنفيذي للمنتدى أن "آليات التنمية الاستراتيجية للدولة يتم وضعها في المنتدى بالتعاون مع جميع مؤسسات التنمية ومناطق البلاد والمنظمات غير الحكومية والجمعيات العامة ووسائل الإعلام ومنظمات الشباب".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الجاري في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف.

وسيركز الحدث الدولي، الذي يستمر لمدة 4 أيام، على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ومشاركة الإمارات هذا العام تأتي بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى للعام 2022، وقطر في العام 2021. وفي العام 2022، شهد المنتدى إبرام صفقات وعقود بحوالي 5.6 تريليون روبل (105 مليارات دولار)، حيث تم توقيع 691 اتفاقية.

المصدر: نوفوستي