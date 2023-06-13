لوكاشينكو: الأسلحة النووية في بيلاروس أقوى بـ 3 مرات من المستخدمة في هيروشيما وناغازاكي

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده تلقت من روسيا صواريخ وقنابل، أقوى بثلاث مرات من تلك التي استخدمت في هيروشيما وناغازاكي.

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "لدينا صواريخ وقنابل. القنبلة أقوى بثلاث مرات من هيروشيما وناغازاكي. هناك، مات أكثر من 80 ألفا على الفور، و250 ألفا من ضربة واحدة. وهذه القنبلة الواحدة أقوى بثلاث مرات".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع لوكاشينكو، إن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس سيبدأ بعد 7-8 يوليو.

وكما أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تم تسليم نظام الصواريخ التشغيلي التكتيكي "إسكندر-إم" للقوات المسلحة البيلاروسية، كما تمت إعادة تجهيز جزء من طائرة "سو-25" لاستخدامها المحتمل للأسلحة النووية.

المصدر: تاس