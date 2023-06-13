موسكو حول تصرف واشنطن غير المسؤول في السلاح النووي: نحتفظ بحق اتخاذ خطوات لضمان أمن روسيا وحلفائها

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة تحاول إخفاء سلوكها غير المسؤول في مجال الأسلحة النووية من خلال توجيه اتهامات ضد روسيا وبيلاروس.

وأضافت الخارجية الروسية، تحتفظ موسكو بالحق في اتخاذ خطوات إضافية لضمان أمنها وأمن حلفائها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه في سياق النية المعلنة للولايات المتحدة والناتو لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، تحتفظ موسكو بالحق في اتخاذ خطوات لضمان أمن روسيا وحلفائها.

وأوضحت زاخاروفا: "في سياق الحرب الهجينة الشاملة التي يشنها الغرب ضد روسيا والنية المعلنة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بنا، معتمدين على عدم وجود أي تدابير عسكرية تقنية مضادة في هذه المنطقة، سيكون مثالا على الرعونة والثقة بالنفس غير المعقولة. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة. ونحتفظ بالحق في اتخاذ خطوات إضافية لضمان أمن روسيا وحلفائها".

وشددت على أن جميع تصرفات روسيا "تنسجم تماما مع إطار القانون الدولي ولا تتعارض بأي حال من الأحوال مع الالتزامات الدولية لروسيا".

المصدر: نوفوستي