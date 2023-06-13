لوكاشينكو: سأشجع ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية لكبح جماح الناتو

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إنه سيشجع من أجل فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة.

وأضاف لوكاشينكو في تصريحات لوكالة الأنباء المحلية الحكومية "بيلتا": "سيتعين على ترامب الوفاء بوعده إن وصل للسلطة بإنهاء الصراع والأزمة الأوكرانية ولو جزئيا.. لأنه قالها بصراحة وعلانية بأنه كرئيس للولايات المتحدة سيحل الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة فقط، لذلك سنشجعه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة حتى يفوز بالرئاسة ويوقف آلة الناتو هذه، التي تقاتل اليوم ضد روسيا".

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وكان ترامب قد أكد مرارا في تصريحاته أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، لن تكون هناك مشاكل لواشنطن مع روسيا والصين وأوكرانيا.

المصدر: بيلتا