ترامب: خلال ولايتي لو فزت لن تكن هناك أي مشاكل مع روسيا وأوكرانيا

أكد رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب أن في حال فاز بالانتخابات الرئاسية، لن تكون هناك مشاكل لواشنطن مع روسيا والصين وأوكرانيا، وأن هناك محاولة لإيصال البلاد إلى أخطر وضع في تاريخها.

وقال ترامب خلال حديثه إلى أعضاء الحزب الجمهوري في جورجيا اليوم السبت: "منذ سبع سنوات ونحن نحارب لإنقاذ بلدنا من القوى التي تبغضها وتريد تدميرها، وهذه القوى هي أعتى من روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران جميعا".

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وأضاف: "إذا كان (هناك) في الولايات المتحدة الزعيم الصحيح، فلن تكون لديك مشاكل مع هذه البلدان. <..> ونحن لم تكن لدينا أي مشاكل مع روسيا وأوكرانيا".

يشار إلى أن ظهور ترامب هو أول ظهور علني له منذ توجيه التهم الجديدة ضده في قضية الوثائق السرّية.

وفي وقت سابق، شكّك رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في قدرة ترامب على حل النزاع في أوكرانيا كرئيس للولايات المتحدة. معتبرا أنه بحاجة لإلقاء نظرة أكثر عمقا على الحقائق

وقال زيلينسكي خلال اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام الإيطالية، منتصف مايو الماضي: "أريد أن أذكركم بأن ترامب، كان رئيسا للولايات المتحدة، وكان لدي اجتماع معه، فقد كنت رئيسا أيضا في ذلك الوقت".. "لست متأكدا من أنه كان على دراية عميقة بهذه القضية".

المصدر: تاس