نتنياهو يحمل إيران مسؤولية المشاكل الأمنية في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "90% من مشاكلنا الأمنية تنبع من إيران"، مشددا على أن أي اتفاق توقعه واشنطن مع طهران حول برنامجها النووي لن يكون ملزما لإسرائيل.

وفي تصريحات في لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، قال نتنياهو: "أكثر من 90% من مشاكلنا الأمنية تنبع من إيران وأذرعها"، مؤكدا أنه "لا يوجد اتفاق مع إيران سيلزم إسرائيل، التي ستبذل قصارى جهدها للدفاع عن نفسها".

وأضاف: "معارضتنا للعودة إلى الاتفاق الأصلي راسخة، ونوضح موقفنا بشكل واضح وعلني. وفي الوقت نفسه، نبذل جهودا لتوسيع دائرة السلام، وهذا يعني أن أمامنا تحديات كبيرة ولكننا نسمح أيضا بالفرص".

المصدر: walla