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لوكاشينكو: نشر الأسلحة النووية الروسية على أراضينا جاء بناء على إلحاح مينسك

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لوكاشينكو: نشر الأسلحة النووية الروسية على أراضينا جاء بناء على إلحاح مينسك
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قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن نشر الأسلحة النووية الروسية على أراضي بيلاروس جاء بناء على إلحاح ومطلب عاجل من مينسك إلى موسكو.

وأضاف لوكاشينكو في لقاء مع وكالة "بيلتا" الحكومية المحلية: "روسيا لم تسع لذلك. الأمر لا يتعلق بروسيا (بل ببيلاروس)" منوها بأنه كان مطلبا عاجلا من مينسك.

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وتابع قائلا: "إذا لزم الأمر، سنتخذ قرارا في أي وقت باستخدامها (الأسحة النووي)".

وفي وقت سابق، أعلنت بيلاروس عن إعداد مواقع لنشر أنظمة الصواريخ الاستراتيجية. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيتم بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي الجمهورية الحليفة بحلول الأول من يوليو.

كما كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن نقل نظام الصواريخ التشغيلي والتكتيكي "إسكندر-إم" إلى القوات المسلحة البيلاروسية، وتحويل جزء من طائرات "سو-25" لاستخدامها المحتمل لحمل الأسلحة النووية.

المصدر: تاس

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