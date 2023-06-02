وصول أفراد ومعدات من تشكيلات الأسلحة والدبابات الروسية إلى بيلاروس

كشفت وزارة الدفاع البيلاروسية عن استمرار وصول أفراد وأسلحة ومعدات من تشكيلات الأسلحة والدبابات المشتركة للقوات الروسية إلى بيلاروس، في إطار زيادة القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد.

ووفق الوزارة، يجري تنفيذ تناوب مخطط للوحدات العسكرية والوحدات الفرعية للمكون الروسي من المجموعة الإقليمية للقوات.

بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من تسليم مجموعة أخرى من أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" إلى القوات المسلحة البيلاروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت بيلاروس عن إعداد مواقع لنشر أنظمة الصواريخ الاستراتيجية. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيتم بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي الجمهورية الحليفة بحلول الأول من يوليو.

كما كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن نقل نظام الصواريخ التشغيلي والتكتيكي "إسكندر-إم" إلى القوات المسلحة البيلاروسية، وتحويل جزء من طائرات "سو-25" لاستخدامها المحتمل لحمل الأسلحة النووية.

المصدر: RT