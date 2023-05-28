بيلاروس: الغرب لم يترك لنا خيارا سوى نشر أسلحة نووية تكتيكية

قال سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش إن بلاده ستنشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضيها، لأن الغرب لم يترك لنا خيارا آخر.

وقال فولفوفيتش خلال مقابلة بثتها قناة ONT التلفزيونية يوم الأحد: أن الغرب ببساطة لم يترك لنا خيارا آخرـ موضحا أنه في التسعينيات، "ضمّن الغرب، والولايات المتحدة في المقام الأول، الأمن، وعدم فرض أي عقوبات ضد بيلاروس، لكننا اليوم نرى أن الوعود كلها تلاشت، وأصبحت في طي النسيان".

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، دون انتهاك الالتزامات الدولية،

أوضح بوتين أن روسيا تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقود من الزمان، حيث يقوم الأمريكيون "بتعليم أطقم (حلفائهم) وطياريهم استخدام هذا النوع من الأسلحة إذا لزم الأمر".

ووفقا له، سيتم الانتهاء من بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس في 1 يوليو المقبل.

المصدر: تاس