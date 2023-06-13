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الدنمارك تدرس إمكانية شراء غواصات لتعقب حركة السفن الروسية في بحر البلطيق

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الدنمارك تدرس إمكانية شراء غواصات لتعقب حركة السفن الروسية في بحر البلطيق
Sputnik
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كشف رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الدنماركي، ميكائيل أوستروب ينسين، أن بلاده تدرس إمكانية شراء غواصات للتعقب والتجسس على السفن الروسية في بحر البلطيق.

ونقلت صحيفة "Breaking Defense"، عن ينسين، أن "جميع سفن البحرية الروسية تمر عبر مياهنا إذا أبحرت من بطرسبورغ أو كالينينغراد، وبالتالي نحن بحاجة إلى تعزيز دفاعاتنا".

وأضاف النائب أن المشرعين يناقشون الآن ما إذا كانوا يريدون شراء غواصات مرة أخرى أو الاعتماد على "التعاون الوثيق مع الأصدقاء".

ووفقا للصحيفة فإن الدنمارك تخلصت من أسطول غواصاتها في عام 2004.

المصدر: نوفوستي

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