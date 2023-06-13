FSB: اعتقال عاملين سابقين في المجمع الصناعي العسكري يعملان لصالح أوكرانيا
Globallookpress Frank Hoermann SVEN SIMON
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أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB عن اعتقال عاملين سابقين في المجمع الصناعي العسكري يعملان لصالح المخابرات الأوكرانية.
جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة يوم الأربعاء حيث أفادت بتسليم هذين العاملين السابقين عينات من المنتجات العسكرية الروسية إلى العدو، وأعدا لتفجيرات في خطوط السكك الحديدية الروسية في منطقتي كورسك وبيلغورود.
وأثناء القبض على هذين العاملين تمت مصادرة قنبلة ووثائق ومبلغ 150 ألف دولار أمريكي. ووجهت لهما تهمة الخيانة العظمى، واعترف المشتبه بهما بضلوعهما في الجريمة.
المصدر: نوفوستي