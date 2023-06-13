ارتفاع حصيلة قتلى استهداف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية إلى 17

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، أندريه ألكسينكو، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الدمار الذي لحق بمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، إلى 17 شخصا.

وكتب ألكسينكو في قناته على "تيليغرام" اليوم الثلاثاء: "لسوء الحظ، يتزايد عدد ضحايا التخريب النازي. في الصباح ، تأكد مقتل 12 في غولايا بريستان، و5 في أليوشكي".

ودعا السكان في غولايا بريستان، إلى عدم شرب الماء من الآبار، مشيرا إلى أن التحاليل الذي أجريت على مياه جميع الآبار التسع في غولايا بريستان أظهرت أنها غير صالحة للشرب.

وتعرضت محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، يوم 6 يونيو إلى تدمير، نتيجة لذلك غمرت مياه النهر المناطق السكنية، وتم إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص إلى الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون.

المصدر: نوفوستي